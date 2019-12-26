بعد قرار الرئيس بتدريس مادة احترام الآخر.. نواب: لابد من وضع معايير لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء فى التعليم.. ويجب تربية النشء منذ الصغر على نبذ التنمر واحترام المواطنة

أول تعليق من تعليم البرلمان على تدريس مادة احترام الآخر بـ المدارس والجامعات

برلمانى يطالب بإدراج فصل عن احترام الآخر ضمن مادة حقوق الإنسان

نائبة عن ذوى الإعاقة: تدريس مادة احترام الآخر تأكيد على حق المواطنة

أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تدريس مادة احترام الآخر فى المدارس والجامعات استجابة لمطلب طفل من ذوى الإعاقة.وأكدوا أن "احترام الآخر من أهم حقوق للمواطنة، ويندرج تحت مفهوم "البلد لينا كلنا" وأننا كلنا متساوون فى الحقوق والواجبات، كما أننا لابد أن نحترم الآخر بكل اختلافاته واحتياجاته"، كما أشاروا إلى ضرورة إعداد دورة لمعلمين رياض الأطفال لكى يزرعوا فى الأطفال احترام الآخر، ويكونوا على دراية وفهم كبير؛ لها حتى يستطيعوا أن يوصلوها بشكل جيد للنشء، ويفهموا ماذا تعنى كلمة معاق.فى البداية، أشادت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بما أعلن عنه الرئيس السيسى بشأن تدريس مادة احترام الآخر فى المدارس والجامعات استجابة لمطلب أحد الأطفال من ذوى الإعاقة.وقالت ليلى أبو إسماعيل، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "هذا الأمر شيء جميل ويعزز احترام الآخر، باعتباره من المبادئ والأخلاقيات التى لابد من تدريسها فى مدارسنا، ولابد أن نربى النشء منذ الصغر على ذلك".وأضافت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: "إننا لدينا وزارة التربية والتعليم، بما يعنى أن التربية نزرعها فى الأطفال منذ الصغر، بحيث نعلمهم كيف يحترموا الآخر من الأشخاص ذوى الإعاقة، حتى يترسخ ذلك فى ثقافتهم حينما يكبروا".وأوضحت حاجتنا إلى إعداد دورة لمعلمين رياض الأطفال لكى يزرعوا فى الأطفال احترام الآخر، ويكونوا على دراية وفهم كبير؛ لها حتى يستطيعوا أن يوصلوها بشكل جيد للنشء، ويفهموا ماذا تعنى كلمة معاق.وقال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه من الممكن أن يتم إدراج فصل عن احترام الآخر ضمن المادة الخاصة بالتننمية البشرية أو مادة حقوق الإنسان، ولكن لا نحتاج إلى تدريس مادة عن احترام الآخر.وأضاف فتحى ندا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار الرئيس بشأن تدريس مادة احترام الآخر تحسب للرئيس السيسى، إلا أننا فى حاجة إلى وضع معايير لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة مع الأسوياء فى العملية التعليمية، خاصة أن قدرات البعض من ذوى الإعاقة لا تؤهلهم للدمج مع الأسوياء.وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن عدم تأهيل البعض من ذوى الإعاقة لعملية الدمج يعرضهم للسخرية من الأشخاص الأسوياء، مما يتسبب فى شعورهم بالإحباط الشديد، وبالتالى فلابد من الالتزام بالمعايير العالمية لدمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، بحيث يتم تعريف المعلمين وإدارات المدارس وديوان وزارة التعليم بهذه المعايير.وقالت النائبة هبة هجرس، عن ذوى الإعاقة، إن احترام الآخر هو حق للمواطنة، ويندرج تحت مفهوم "البلد لينا كلنا" وأننا كلنا متساوون فى الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أننا لابد أن نحترم الآخر بكل اختلافاته واحتياجاته.وأضافت هبة هجرس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها "تشبه تدريس مادة احترام الآخر بمادة التربية القومية، التى تدرس فى مدارسنا، والتى تندرج تحت شعار "حبوا بلدكم وحبوا الآخر".وطالبت عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة عبأن تشتمل مادة احترام الآخر على مفهوم التنافسية، بمعنى أننا نستطيع جميعا أن نشغل كل الوظائف ولا فرق بين إنسان صحيح وإنسان معاق.وكان مهند عماد، متحدي إعاقة، قد كشف عن سبب طلبه من الرئيس السيسي تدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات.وقال مهند عماد، في تصريحات تليفزيونية: "أنا وأصدقائي واجهتنا مشاكل بالتعرض لمواقف تنمر في المجتمع؛ لأننا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة".وأضاف مهند عماد: "زميلة لي صادفتها مشكلة التنمر في المدرسة ولا يقدرها أحد، وتم تكسير المصعد الذي تصعد عليه بالكرسي المتحرك".وتابع مهند عماد: "نحن في حاجة إلى احترام بعضنا البعض واحترام المختلف عنا ولا يسخر أحد من الآخر".وطالب الطفل مهند الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، بمعاقبة أي شخص يتسبب فى إيذاء أى طفل من ذوي القدرات الخاصة.كما طالب الطفل من السيسي بتدريس مادة احترام الآخر فى المدارس الجامعات، وعلى الفور علق الرئيس السيسي: "واحنا هنعملها فورًا يا مهند"، ورد الطفل على الرئيس قائلا: "ربنا يخليك يا ريس".