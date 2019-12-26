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منوعات

2 مليون مشاهدة.. إصابات بالغة لطفل بسبب تهور والده.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغيرا لا يتعدى الثواني لطفل صغير يقود دراجة نارية في الطريق، وكانت الخطورة في السن الصغيرة للطفل.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن أحد الآباء أراد تعليم طفله الصغير الذي لم يبلغ عامه العاشر قيادة دراجة نارية صغيرة، إلا أن الحادث كان مؤلما.

وتعرض الطفل لكسر في الحوض بسبب ارتطام الدراجة الصغيرة بعمود نور في الشارع وسقوط الصغير على الأرض وإصابته بجروح بالغة في ساقه ويديه.

شاهد أكثر من 2 مليون ذلك المقطع وشاركوه عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم من تصرف الأب الذي وصفوه بالمتهور.








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