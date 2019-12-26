شاهد.. تفاعل سريع من محافظ أسوان مع شكوى مواطن لإصلاح كسر بخط مياه

يعتبر الاهتمام بتلبية المطالب الجماهيرية والتفاعل المباشر والسريع مع أى شكاوى أو مشكلات للمواطنين فى مختلف المراكز والمدن والقرى في أسوان من أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية .



وفى هذا الإطار قام أحد المواطنين بإجراء اتصال تليفوني بمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية فجر اليوم لإبلاغه بشكواه عن حدوث كسر فى خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة الناصرية شرق مدينة أسوان مما تسبب فى حدوث غرق لبعض المنازل .



وعلى الفور وجه المحافظ مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بالتحرك نحو موقع المشكلة لسرعة التعامل معها حيث تم التدخل من أطقم الصيانة التابعة للشركة والتى قامت بإصلاح خط المياه.



كما شدد اللواء أشرف عطية على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكين 3 أسر تضررت منازلهم من تسرب المياه بمساكن الإيواء العاجل لحين معاينة لجنة فنية من مديرية الإسكان لتحديد مدى الحالة الإنشائية للمنازل حفاظًا على الأرواح وضمان سلامتهم .



وكلف أشرف عطية مسئولى التضامن الإجتماعى بالمرور الميدانى لحصر التلفيات والخسائر فى بعض المنازل التى تضررت من كسر خط المياة من أجل تحديد قيمة التعويضات سواء كانت مادية أو عينية وصرفها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك .



وطالب عطية بضرورة إعادة الشئ لأصله ورفع وتسوية التراكمات الناتجة من الحفر لإصلاح الكسر لسيولة الحركة المرورية بالشارع ، مع قيام عربات مياه الشرب فى توفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالى تخفيفًا عن أى معاناة لهم لحين إعادة تشغيل مياه الشرب وتدفقها بشكل طبيعى .



وفى نفس السياق أمر محافظ أسوان بضرورة تطوير آلية إستقبال الحوادث والمشاكل الطارئة على خطوط تليفونات مركز وغرفة الإزمات والعمليات بالمحافظة .



بجانب الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التدخل لحل هذه المشاكل الطارئة مما يساهم فى تقليل الخسائر ومحدودية التداعيات مع الحصول على ثقة المواطن فى التفاعل والوقوف بجانبه فى هذه الأزمات .