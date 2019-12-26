الهندسة والتكنولوجيا.. عنوان الجلسة الأولى من مؤتمر علماء مصر في يومه الثالث‎

عقدت فعاليات الجلسة الأولى في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الدولي 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، والخاصة بمناقشة الهندسة والتكنولوجيا، برئاسة خالد الريس من الولايات المتحدة الامريكية ونجوى بدر من مصر.



وتم مناقشة عدد من الأبحاث العلمية الخاصة بالجلسة للأستاذ مساعد معتصم عبد الله قسم هندسة مدنية جامعة كلورادور- الولايات المتحدة الأمريكية وقسم الهندسة المدنية من جامعة ايلنوي - الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان قد شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويقام تحت عنوان «التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد».



وتتعاون لأول مرة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور ٢٠ عالما من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا.



بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، وذلك فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.

