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فن

شاهد.. كيف احتفلت عائلات أحمد داود وخالد سليم وميدو بـ الكريسماس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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منار نور
بدأ النجوم احتفالات عيد رأس السنة الميلادية ، وقامت زوجات النجوم بنشر الصور التي تجمعهن مع أزواجهن وأولادهن مرتدين ملابس الكريسماس. 

حيث نشرت زوجة الفنان خالد سليم، خيرية هشام، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة زوجها الفنان خالد سليم، وأولادهما. 

وظهرت زوجة الفنان خالد سليم بالبيجامة الحمراء احتفالًا بالكريسماس، وتألقت فى الصورة بلقطة رومانسية مع زوجها وأولادها، ونالت الصورة إعجاب الكثير. 

بينما نشرت زوجة أحمد حسام ميدو صورة تجمعها مع عائلته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة برفقة زوجته وأولاده وهو يرتدي قبعة الكريسماس للاحتفال بأعياد رأس السنة. 

وعلي نفس الغرار نشرت علا رشدي مجموعة من الصور برفقة زوجها وأولادها وهم يرتدون تيشرتات حمراء مشابهة لبعض .
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