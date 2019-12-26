AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
كريم الخطيب - سعيد العربي
عقدت جلسة للأبحاث العلمية الخاصة استكمالا لفعاليات الجلسة الأولى في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الدولي 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، والذي يعقد بالتعاون مع الإنتاج الحربي والخاصة بمناقشة الهندسة والتكنولوجيا.

وتم مناقشة عدد من الأبحاث العلمية الخاصة بالجلسة من شيماء الحداد أستاذ مساعد قسم سباكة المعادن بالمعهد المركزي للبحوث والتطوير- بمصر والأستاذ خالد إبراهيم بمعهد البحوث والتطوير المركزي للمعادن - ورئيس قسم سباكة المعادن وتقنية الصب ونائب رئيس قسم تقنية التصنيع بمصر وعدد أخر من العلماء.

وقدمت سلمى الصاوى منسقة برنامج جسور للتنمية كلمة عن البرنامج الذى يعد أحد البرامج المتعددة الأهداف والأغراض التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2015، بهدف مساعدة المؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطيعون التقدم وإنشاء ائتلاف خاص بحل مشكلة راهنة، والبرنامج فتح باب التقدم للباحثين للإنضمام للمؤتمر السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا بشكل إستثنائي بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي كدعوة استثنائية ضمن آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعميق التواصل والتشبيك مع مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالخبراء المصريين بالخارج.

وكان الدكتور محمد سعيد العصار وزير الانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد شهد اافتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويقام تحت عنوان «التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد».
برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎
برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎
برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎
برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎
برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎
Advertisements

ترشيحاتنا

بجاحة تركية.. أردوغان يطلب من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا| تفاصيل

الأحمر الجرئ.. رانيا يوسف تتألق بفستان يصدم متابعيها أحتفالًا بالكريسماس

اعترف لإحدى الفنانات.. هيثم أحمد زكى متهم فى ارتكاب جرائم قتل.. فيديو

اليوم| آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الأمن يوجه صدمة قوية للنادي المصري بسبب مباراة بيراميدز

عين حمراء لأردوغان..أمريكا لـ تركيا: انتهى زمن العبث بغاز المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور