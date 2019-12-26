برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎

عقدت جلسة للأبحاث العلمية الخاصة استكمالا لفعاليات الجلسة الأولى في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الدولي 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، والذي يعقد بالتعاون مع الإنتاج الحربي والخاصة بمناقشة الهندسة والتكنولوجيا.



وتم مناقشة عدد من الأبحاث العلمية الخاصة بالجلسة من شيماء الحداد أستاذ مساعد قسم سباكة المعادن بالمعهد المركزي للبحوث والتطوير- بمصر والأستاذ خالد إبراهيم بمعهد البحوث والتطوير المركزي للمعادن - ورئيس قسم سباكة المعادن وتقنية الصب ونائب رئيس قسم تقنية التصنيع بمصر وعدد أخر من العلماء.



وقدمت سلمى الصاوى منسقة برنامج جسور للتنمية كلمة عن البرنامج الذى يعد أحد البرامج المتعددة الأهداف والأغراض التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2015، بهدف مساعدة المؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطيعون التقدم وإنشاء ائتلاف خاص بحل مشكلة راهنة، والبرنامج فتح باب التقدم للباحثين للإنضمام للمؤتمر السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا بشكل إستثنائي بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي كدعوة استثنائية ضمن آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعميق التواصل والتشبيك مع مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالخبراء المصريين بالخارج.



وكان الدكتور محمد سعيد العصار وزير الانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد شهد اافتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويقام تحت عنوان «التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد».

