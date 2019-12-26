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مرأة

مش هيخليك تنام.. دراسة: تناول الخبز في العشاء يسبب الأرق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:16 م
الخبز الابيض
الخبز الابيض
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك علاقة وطيدة بين تناول الخبز الأبيض أو الحلويات قبل النوم بفترة قليلة، وبين الأرق والسهر وعدم القدرة على النوم بشكل متواصل.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail، أكدت دراسة أمريكية أن تناول الكثير من السكر أو الخبز ليلًا قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدرجة أن الجسم يبدأ في إطلاق الهرمونات التي تبقي الناس مستيقظين.

وأوضحت الدراسة أن فقدان النوم يمكن أن يجعل الناس يتوقون إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلًا ويأكلون أكثر، مما يعني أن التأثير قد ينقلب في الاتجاه الآخر ويتسبب أيضًا في زيادة الوزن.

لكن النساء في الدراسة كن أكثر عرضة بنسبة 16 في المائة للإصابة بحالة من الأرق إذا تناولن الكثير من السكريات أو الخبز ليلًا.
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