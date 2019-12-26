من برج خليفة.. عمرو وردة يحتفل مع حبيبته بالكريسماس فى أجواء رومانسية

نشر اللاعب المصرى عمرو وردة لاعب فريق لاريسا صورة جديدة من خلال خاصية STORY بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





واحتفل ورودة بالكريمساس برفقة حبيبته وظهر الثنائي فى اجواء احتفالي رومانسية من أمام برج خليفة بدبى.





أثار الدولي المصري عمرو وردة لاعب فريق لاريسا الجدل، باحتفال غريب، بعد تسجيله هدف فريقه الثاني في شباك بانيونيوس، في المباراة التي جمعتهما الاحد الماضى، ضمن منافسا الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري اليوناني.





وقام عمرو وردة بخلع التشيرت عقب تسجيل فريقه الثاني في شباك بانيونيوس، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل.



