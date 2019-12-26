أعلن فيه استقالته.. ننشر صورة خطاب الرئيس العراقي للبرلمان

أفادت قناة "العربية" بأن الرئيس العراقي برهم صالح وضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي، رافضًا تكليف مرشح كتلة البناء ومحافظ البصرة أسعد العيداني بتشكيل الحكومة.



وقال صالح في خطابه إلى البرلمان: "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب، ومسئوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة".



وأوضح صالح: "وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر (في البرلمان) تناقض بعضها بعضا".



ونشرت وكالة الأنباء العراقية صورة ضوئية من خطاب الرئيس العراقي إلى البرلمان.

