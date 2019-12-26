مات ودُفن في ظروف غامضة.. وثائقي عن مقبرة توت عنخ آمون يكشف حقائق صادمة..صور

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كشف فيلم وثائقي جديد عن اكتشاف نادر عثر عليه على جدران مقبرة توت عنخ آمون، أظهر حقائق مروعة عن الصراع المصري القديم على السلطة.كان توت عنخ آمون فرعونا مصريا قديما، وكان آخر أفراد عائلته الحاكمة في نهاية الأسرة التاسعة عشرة خلال عصر الدولة الحديثة. ورث العرش باسم "الملك الصبي"، وهو في التاسعة من عمره فقط وتوفي في ظروف غامضة بعد أقل من عقد من الزمن. مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه قتل وتم دفنه بسرعة.وفي عام 1922، اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر قبر الملك توت في وادي الملوك، والآن وبعد مرور قرابة قرن ينتظر علماء الآثار معرفة المزيد عن موته المفاجئ وسر الهرع في دفنه.ووفقا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، كشف المؤرخ المشهور "دان سنو" بعض الأدلة في سلسلته الجديدة "توت عنخ آمون مع دان سنو" على القناة الخامسة البريطانية. وقال هذا الشهر: "في قبر توت عنخ آمون، هناك دليل على وجود صراعات".وتابع: "هناك جزء كبير من جدار المقبرة تم قطعه تقريبا، حيث كان العمال يكافحون بقوة من أجل الحصول على لوحات للأضرحة في حجرة الدفن الصغيرة جدا، كما كان عليهم بناء ضريح خارجي حول الآخر الموجود بالفعل"، مشيرا إلى أنهم واجهوا أيضا مشاكل كبيرة مع تابوت توت الحجري.وقام "سنو" بسرد المزيد من الأدلة على أن دفن الملك الصبي تم بشكل سريع جدا، مضيفا: "ربما حدث ذلك في الوقت نفسه الذي أدركوا فيه أن الغطاء لا يتلاءم مع التابوت لذا قاموا بتقليم أصابع القدم من التابوت الخارجي حتى يتسنى للغطاء أن يكون لطيفا ومريحا".وقال المؤرخ الشهير "هناك أكثر من دليل على أن الملك توت دفن بسرعة، لكن لماذا؟ لذلك عدت إلى رسومات المقبرة للبحث عن مفتاح اللغز".وذكر أن الرسومات الموجودة على جدار المقبرة، تصور طقوس فتح فم توت عنخ آمون". ومع ذلك، أوضح سنو أن هناك عبرة وراء كل ذلك، وهناك لوحة نادرة ساعدت في شرح كل شيء.وأضاف أن جسده وجثته وفمه الذي هو على وشك أن يفتح، هذه الطقوس الرمزية الهامة حدثت قبل إغلاق المقبرة على الملك الفرعوني.إنه امر نادر الحدوث أن يتم تصوير ذلك على جدار المقبرة الملكية، عادة ما يكون ابن وريث الفرعون الراحل هو الذي يدير الحفل". "لكنه الملك الصبي مات بلا أطفال، لذا فإن السؤال هو، من هو الذي يظهر في اللوحة؟"وتابع: "لحسن الحظ نعلم من هو، إنه وزير توت، والذي حكم بعده، آي".ومن خلال إظهار نفسه وهو يؤدي طقوس فتح الفم، يحاول آي إضفاء الشرعية لنفسه، لأن نجاحه لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق."لقبدكان هناك منافس قوي آخر على العرش، ويبدو من المحتمل أن هذه القصة بأكملها، والظروف الغريبة لدفن توت عنخ آمون، والسرعة في تجهيز المقبرة، كل ذلك مرتبط بصراع على السلطة."ويأتي الفيلم الوثائقي الجديد للمؤرخ سنو بعد افتتاح المعرض الجديد في لندن: "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي".وقد أرسلت مصر أكثر من 150 قطعة أثرية إلى معرض ساتشي وسيتم عرضها اعتبارا من الآن وحتى 3 مايو 2020.