أهم الأخبار.. تصريحات السيسي عن ليبيا.. زيارة الطيب للكاتدرائية.. وارتفاع جنوني لـ أسعار الطماطم

السيسي لرئيس الوزراء الإيطالي: موقفنا داعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب







مسلة فرعونية و4 كباش وأشجار الزيتون والنخيل تزين ميدان التحرير أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.. للمزيد اضغط هنا



توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، إلى ميدان التحرير.. للمزيد توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، إلى ميدان التحرير.. للمزيد اضغط هنا



تأسيس شركة بين الأوقاف والزراعة لمنح علامة الذبح الحلال



وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال".. للمزيد وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال".. للمزيد اضغط هنا



ارتكب 6 جرائم| الصيادلة تطالب النائب العام بغلق موقع لبيع أدوية وتقديم القائمين عليه للعدالة









شاهد | أحلام تنشر أول فيديو من منزل فجر السعيد بالكويت بعد تعافيها



نشرت الفنانة الكويتية أحلام، فيديو يجمعها بالإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام".. للمزيد



الفريق أول صدقي صبحي يغادر الجزائر عائدا للقاهرة



غادر الفريق أول صدقي صبحي، مساعد الرئيس لشئون الدفاع؛ الجزائر صباح اليوم، الخميس، بعد زيارة استمرت يومين شارك خلالها في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح.. للمزيد



خلال زيارته للكاتدرائية.. الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس



توجه الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، الخميس، يصاحبه وفد رفيع المستوى، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. للمزيد قدم كل من الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الأستاذة الدكتورة فاتن عبد العزيز.. للمزيد اضغط هنا نشرت الفنانة الكويتية أحلام، فيديو يجمعها بالإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا غادر الفريق أول صدقي صبحي، مساعد الرئيس لشئون الدفاع؛ الجزائر صباح اليوم، الخميس، بعد زيارة استمرت يومين شارك خلالها في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح.. للمزيد اضغط هنا توجه الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، الخميس، يصاحبه وفد رفيع المستوى، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. للمزيد اضغط هنا



السيسي يهنئ بابا الفاتيكان هاتفيًا بعيد الميلاد والعام الجديد



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.. للمزيد



ارتفاع جنوني لـ أسعار الطماطم خلال الأيام القادمة



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.. للمزيد اضغط هنا

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه يتوقع ارتفاعا جنونيا لأسعار الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة.. للمزيد اضغط هنا



بجاحة تركية.. أردوغان يطلب من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا| تفاصيل

كشفت صحيفة تركية اليوم، الخميس، نقلا عن مصادر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من نظيره التونسي، قيس سعيد، خلال زيارته إلى تونس، فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا.. للمزيد اضغط هنا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من التصريحات والأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: