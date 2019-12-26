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اقتصاد

ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب | تفاصيل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:20 م
ارتفاع جنوني بـ أسعار
ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة شهرين اليوم الخميس، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‘المرحلة واحد’ التجاري.

وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1507.40 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لاتفاق المرحلة الأولى، وأكدت بكين النبأ عبر القول إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوقيع.

واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الإثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.

وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل، والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وربح الذهب نحو 17% منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.3% إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7% إلى 1896.69 دولار للأوقية.
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