شكوى في اتحاد الكرة.. محامي أحمد خالد يطالب المصري بمستحقاته

تلقت لجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة، شكوى، اليوم الخميس، مقدمة من هشام عبدربه محامى أحمد خالد لاعب النادى المصرى، ضد ناديه؛ للمطالبة بمستحقاته المالية.



وتقدم محامى اللاعب بشكوى رسمية الى لجنة شئون اللاعبين بعدما تم فسخ التعاقد مع اللاعب دون إخطاره من جانب النادي البورسعيدي وفقا للائحة.



كما تضمنت الشكوى أيضا بين طيات بنودها، تعاقد النادي البورسعيدي مع اللاعب 4 مواسم نظير 4 ملايين و456 ألف جنيه، وقيام مسئولى النادى بقيد اسمه فى القائمة الأولى.



وتمسك محامى اللاعب بعدم حصوله على أى مقابل مادى من النادى البورسعيدى بعد توقيع العقود المبرمة فيما بينهما والموجودة فى سجلات لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.



وطالب محامي اللاعب، لجنة شئون اللاعبين بالإطلاع على كافة الأوراق التى تدعم صحة موقف اللاعب، وإصدار قرار لصالحه يتضمن إلزام الفريق البورسعيدى بضرورة سداد حقوق اللاعب.