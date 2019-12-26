اخبار التعليم.. رئيس جامعة القاهرة: مادة «احترام الآخر» تساهم في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.. إجراء الاختبارات المميكنة لطلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم

خبير تربوي: مادة احترام الآخر لابد أن تكون مبدعة حتى لا تتحول لعبء على الطلاب



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نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: