تعرف على حياة أشهر زوجين بالوسط الفنى.. أحمد داوود وعلا رشدى ..فيديو

قال علا رشدى، ممثلة مصرية، إنها لم تتخلى عن حلمها كممثلة وفنانة، لافتة إلى أن لكل مرحلة الوقت الخاص بها، مؤكدة أنها توقفت عن كونها ممثلة فترة معينه لان الأولويات حينذاك كانت لتربية أبنائها الصغار ورعايتهم.





وأضافت علا رشدى ، خلال حوارها المذاع على فضائية " سكاى نيوز العربية"، أن فكرة طرح فيديوهات "وجه نظر" على السوشيال ميديا جاءت من كثرة اهتمامي بتصور كل تفصيله مع اولادى ، مضيفة أن هناك العديد من الأمهات تعجز فى التعامل مع أبنائها عندما تواجههم بعض المشاكل المماثلة معها فى تربية ابنائها.





وأشارت الفنانة، إلى أن أحمد داوود أصبح من النجوم الكبار الآن بالوسط الفني، مشيرة إلى أنها حاولت مساعدته فنيا بإعطائه وجه نظر أكبر في تصفح الافلام العالميه و رؤية الأشياء المختلفة غير المرئية على أفق أكبر، واوضحت انها تفتخر به دائما و تعطيه الحافز والثقة التي يستحقها.





وتابع أحمد داوود من جانبها ، أن سبب شهرتها كأشهر زوجين فى الوسط الفنى، هو أن تكون إنسان حقيقى من داخلك فى البداية حتى يراك الجميع إنسان سعيد ومرتاح البال ، مشيرا الى ان " انا فعلا بنحب ننبسط ونحب الحياة واى حاجه بتداول بتكون عفوية وغير مقصودة ".



