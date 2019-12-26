AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
ينشر "صدى البلد" صور مخطط تطوير سور مجرى العيون، الذي يتم تطويره حاليا.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم مهم فى تاريخ تطوير وإعادة إحياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربًا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل قائلًا: "نشهد اليوم إنجازًا عظيمًا وهو تطوير أحد أهم المناطق التي كانت في يوم من الأيام تصنف على أنها أحد المواقع غير الملائمة للسكن وهي منطقة المدابغ ومنطقة عشش أبو السعود، مضيفًا "هذه المناطق كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة وتعتبر غير مناسبة أبدًا لحياة المواطنين"، ويبدأ حاليًا التطوير بعد أن تم تسكين قاطنى هذه المناطق فى وحدات سكنية حضارية.
ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون
ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون
ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون
ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون
ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون
ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدعان السيدة.. تفاصيل مبادرة للحفاظ على مشروع الروضة وتوفير فرص عمل لشبابها

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إزالات المدابغ ومجرى العيون

إزالة أي مبنى بجوار الآثار.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال سور مجرى العيون وعين الصيرة

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب | تفاصيل

اخبار الرياضة.. الأهلي يفعل مبادرة تركي ال شيخ.. صدمة للزمالك..حقيقة انتقال النني لـ ميلان

مابتكبرش ابدا.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة شبابية

قتل 11 إسرائيليا وأصاب 100| مرض خطير يضرب تل أبيب

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك

ارتفاع جنوني لـ أسعار الطماطم خلال الأيام القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور