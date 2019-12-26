ننشر صور مخطط تطوير سور مجرى العيون

ينشر "صدى البلد" صور مخطط تطوير سور مجرى العيون، الذي يتم تطويره حاليا.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.



وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم مهم فى تاريخ تطوير وإعادة إحياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربًا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل قائلًا: "نشهد اليوم إنجازًا عظيمًا وهو تطوير أحد أهم المناطق التي كانت في يوم من الأيام تصنف على أنها أحد المواقع غير الملائمة للسكن وهي منطقة المدابغ ومنطقة عشش أبو السعود، مضيفًا "هذه المناطق كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة وتعتبر غير مناسبة أبدًا لحياة المواطنين"، ويبدأ حاليًا التطوير بعد أن تم تسكين قاطنى هذه المناطق فى وحدات سكنية حضارية.