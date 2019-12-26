AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طفل يثير الرعب بسبب ثعبان.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
عبر الطفل البالغ من العمر 10 سنوات ستيف لويس عن استيائه من "تي شيرت" خاص به اشترته له والدته، مرسوم عليه ثعبان أخضر اللون بارز وكأنه حقيقي.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ستيف عبر عن انزعاجه من ملابسه لأنها تسبب له إحراجا في أي مكان يذهب إليه، حيث يخاف البعض في البداية من شكلها.

كما كتب ستيف عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا أكره الثعابين لكنها كانت هدية من أمي، ولم أستطع رفضه فاضطررت إلى الاحتفاظ به، وسئمت من التعليقات السخيفة".

تفاعل أصدقاء ستيف مع كلامه وعلقوا أنها بالفعل مرعبة ولكنها ليست سيئة أو بشعة، بمعنى أصح فهي رسوم وطباعة ولكنها واضحة بعض الشيء.
طفل يثير الرعب بسبب ثعبان.. صور
طفل يثير الرعب بسبب ثعبان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثعبان طوله 5 أمتار في منزل كيم كارداشيان..فيديو

طالبة سعودية تحضر ثعبانا إلى سكان الطالبات.. تفاصيل

فيديوجراف | حكاية المهرج السفاح

ترشيحاتنا

الرئاسة التونسية: ما ورد على لسان وزير خارجية السراج لا يعكس الحقيقة

الأهلي يفعل مبادرة تركي آل الشيخ ويرحب بمواجهة الهلال بالسعودية.. صور

نجم الإسماعيلي السابق: محمود الخطيب ليس أسطورة

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

قرار عاجل من الخطيب قبل مواجهة الأهلي وبلاتنيوم فى دورى أبطال إفريقيا

واقعة الهياكل العظمية..التحقيقات توضح سبب عدم اكتشاف وفاة الزوجين طوال 7 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور