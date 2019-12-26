طفل يثير الرعب بسبب ثعبان.. صور

عبر الطفل البالغ من العمر 10 سنوات ستيف لويس عن استيائه من "تي شيرت" خاص به اشترته له والدته، مرسوم عليه ثعبان أخضر اللون بارز وكأنه حقيقي.



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ستيف عبر عن انزعاجه من ملابسه لأنها تسبب له إحراجا في أي مكان يذهب إليه، حيث يخاف البعض في البداية من شكلها.



كما كتب ستيف عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا أكره الثعابين لكنها كانت هدية من أمي، ولم أستطع رفضه فاضطررت إلى الاحتفاظ به، وسئمت من التعليقات السخيفة".



تفاعل أصدقاء ستيف مع كلامه وعلقوا أنها بالفعل مرعبة ولكنها ليست سيئة أو بشعة، بمعنى أصح فهي رسوم وطباعة ولكنها واضحة بعض الشيء.

