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رياضة

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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ملك موسي
نفى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإدارة البيضاء ما أثير عن تمرده وغيابه عن التدريبات.

واستشهد بالدكتور محمد أسامة طبيب الفريق والحصول على بعض المسكنات بعدنا خضع للكشف تحت يده وعدم قدرته على المشاركة مع الفريق في التدريبات.

وأكد الفهد الأسمر لمسئولي الزمالك التزامه الكامل منذ عودته مطلع الموسم الجاري وعدم إثارة أي مشكلة وتقبل قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون سواء شارك بشكل أساسي أو جلس على دكة البدلاء، والأهم بالنسبة له هو تحقيق الانتصارات والحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار داخل الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سموحة غدًا الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة أول أغسطس الأنجولي بالجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما شارك في الـ10 دقائق الأخيرة من عمر تلك المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.
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