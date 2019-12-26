مجهول يلقي مادة كاوية على وجه ممرضة بمستشفى فاقوس.. صور

أصيبت ممرضة بمستشفى فاقوس العام، بحروق بالوجه وأجزاء من الجسد عقب قيام مجهول بإلقاء مادة كاوية عليها خلال توجهها لمباشرة مهام عملها، وتم إخطار النيابة.



وتوجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى فاقوس النموذجي للاطمئنان على الممرضة "دعاء م. ر" بعد اتصال هاتفي من مدير المستشفي بدخول إحدى الممرضات لتلقي العلاج بالمستشفى وتعمل بقسم العظام نتيجة تعرضها للاعتداء خارج المستشفى من مجهول حسب أقوالها بإلقاء مادة كيماوية على وجهها وأجزاء من جسمها في الطريق العام، وتتلقى الخدمة الطبية حاليًا بالمستشفى.



وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية للممرضة وذويها نتيجة الحادث وخطة العلاج اللازمة لها، ووجه مدير المستشفى بتوفير أوجه الرعاية الطبية لها.



كما قام وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل بورشة العمل الخاصة بمؤتمر العلاج الطبيعي الذي بدأ بالأمس ويستمر حتى نهاية اليوم داخل المستشفى.