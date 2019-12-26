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رياضة

كلوب يخرج عن صمته: الدوري الإنجليزي يشهد جريمة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:36 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن ما تتعرض له الفرق في الدوري الإنجليزية خلال أعياد الميلاد يعد جريمة بحقهم.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: "يحتاج الجسم إلى قدر معين من الوقت للعب مرة أخرى، العالم يقولك ذلك، لكننا نتجاهل ذلك تماما".

وأضاف يورجن كلوب: "لا يوجد سبب للعب مباراتين خلال 48 ساعة، من الواقع أنه يمكننا أن نقول ما نشاء، لكن لا أحد يستمع لنا".

وتابع كلوب: "اللعب يومي 26 و28 ديسمير يعد جريمة بحق اللاعبين".

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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