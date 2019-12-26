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سيارات

وفاة 1567 شخصًا.. زيادة في معدلات الحوادث بمصر 2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:43 م
الحوادث في مصر 2019
الحوادث في مصر 2019
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اشرف عطية
أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدوث ارتفاع في معدل حوادث السيارات في مصر خلال عام 2019 مقابل انخفاض في حوادث القطارات, وكشف التقرير أن الحوادث وصلت الي معدل 5220 حادثة خلال أول 6 شهور فقط من العام الجاري بينما كانت النسبة في النصف الأول من 2018 تبلغ 4426 ألف حادثة وهو ما يعني زيادة تصل الي 18% في حوادث السيارات.

وتوفي في هذه الحوادث 1567 شخصاً وأصيب 6046 شخص بزيادة 2% بينما تم إتلاف أكثر من 8000 مركبة وذلك في عام 2019, وارتفع عدد الحوادث في المعدلات الشهرية الي 870 حادثة شهرية لمعدل خطورة بلغ 1.5 متوف أو مصاب ومعدل وفاة 25.9 متوف لكل 100 حادثة وكان أكثر الشهور في الحوادث يناير 2019 بمعدل 968 حادثة.
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