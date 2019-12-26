وفاة 1567 شخصًا.. زيادة في معدلات الحوادث بمصر 2019

أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدوث ارتفاع في معدل حوادث السيارات في مصر خلال عام 2019 مقابل انخفاض في حوادث القطارات, وكشف التقرير أن الحوادث وصلت الي معدل 5220 حادثة خلال أول 6 شهور فقط من العام الجاري بينما كانت النسبة في النصف الأول من 2018 تبلغ 4426 ألف حادثة وهو ما يعني زيادة تصل الي 18% في حوادث السيارات.



