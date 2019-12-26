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محافظات

تحذير من محافظ الغربية.. قطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:42 م
رئاسة محافظ الغربية
رئاسة محافظ الغربية اليوم لإجتماع اللجنة
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة وتوعيتهم بضرورة إنهاء كافة إجراءات تقنين أوضاعهم وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وقطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية اليوم لاجتماع لجنة البت لتقنين الأوضاع طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.

وخلال الاجتماع؛ تم البت في 17 طلب تقنين للتعديات حيث تم اعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة التي تم وضعها بمعرفة اللجان وبذلك يكون إجمالي الملفات التي تم البت بها 1161 طلب تقنين ، كما تم النظر في 5 تظلمات من الأسعار بلجنة البت السابقة.

جدير بالذكر؛ أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا قام بسداد رسم الفحص 1506 طلبات وتم فحص 1351 طلبا ومعاينة 1314 طلبا وجار فحص 155 طلبا. كما أنه تم الانتهاء من توقيع 606 عقود ابتدائية لتقنين الأوضاع.

وفى نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تحذير من محافظ الغربية.. قطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة
تحذير من محافظ الغربية.. قطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة
تحذير من محافظ الغربية.. قطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة
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