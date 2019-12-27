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برلمان

تشريعية البرلمان تكشف عن العوار الدستوري في مواد قانون المحليات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
كشف النائب شرعى صالح ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن أسباب رفض النواب لقانون المحليات ، مشيرا إلى أنه القانون يشوبه عوار دستورى فى بعض مواده ، تهدد بسلامة الانتخابات.

وأضاف : هذه المواد تتعلق بعد التمثيل العادل لفئات المجتمع فى هذه الانتخابات ، حيث أنه الانتخابات تخصص نسبة 25 % للمرأة و25 % للشباب و50 % للعمال والفلاحين ، وبالتالى أغفلت أصحاب المؤهلات العليا من التمثيل الملائم.

وأشار صالح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم إعادة عرض قانون المحليات على لجنة الإدارة المحلية لإعادة مناقشته من جديد ، والعمل على تلاقى العوار الدستورى الذى يشوب بعض مواده.

وقال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك اتجاها قويا بين النواب للعمل على فصل الإدارة المحلية عن قانون انتخابات المحليات ، بحيث يكون لدينا قانونين عن الإدارة المحلية وآخر عن انتخابات المحليات لكى نتلافى العوار الدستورى فى بعض مواد قانون المحليات.

واختتم: القانون الخاص بالإدارة المحلية سيتضمن النقاط الخاصة باللامركزية وطريق اختيار المحافظين وسحب الثقة منهم.
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