AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورشة لكتابة القصة القصيرة بثقافة قنا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة قنا، حيث نفذ بيت ثقافة دشنا ورشة "كتابة القصة القصيرة" شارك بها صابر حسين خليل وسحر محمود على، تضمنت الورشة معنى القصة القصيرة وقصة الطفل تعد أحد أنواع القصة القصيرة، وتناول حسن الاستهلال واللغة في القصة، والفرق بين الشخصيات الرئيسية والفرعية في القصة، والحبكة والتشويق والتركيز من أهم مميزات القصة والفرق بين النهايات المختلفة للقصة، وكيف نستخرج الحكمة من وراء القصة.

وعقد بيت ثقافة أبوتشت أمسية شعرية، حيث شارك الشاعر أحمد العوامرى بقصيدة "بكهرب العواميد ومحطة مترو نفسي" وقصيدة أماميات للشاعر عبد الباري إمام، وذلك بمركز شباب القارة، بينما قام بيت ثقافة نقادة بعرض أفلام السينما الإفريقية تضمنت بعض معلومات الدول الإفريقية من حيث المساحة وعدد السكان وتاريخ الدول منها دولة إرتريا وجنوب إفريقيا وإفريقيا الوسطى وتنزانيا.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم حر للأطفال" وشرح أساسيات الرسم وتم ترك الخيال للأطفال والتعبير عن الذى بداخلهم، إلى جانب عرض فيلم "الممر" يوثق الفيلم مرحلة هامة من تاريخ مصر تبدأ من أعقاب نكسة 1967، حيث يؤرخ الفيلم كيف استطاعت الإرادة المصرية تحويل الخسارة الي عزيمة قوية وثقة في نفوس الجنود المصريين وتحقيق النصر والثأر من العدو والبدء في تنفيذ عمليات موجهة لقلب العدو في سيناء.
Advertisements

ترشيحاتنا

بجاحة تركية.. أردوغان يطلب من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا| تفاصيل

رفض العرض الإماراتي.. نجم الأهلي يتعهد بعرض برازيلي خلال ساعات للرحيل

كلام نهائي.. كمال درويش يحسم موقفه من خوض انتخابات الزمالك

ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب | تفاصيل

الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة الطقس السيئ.. فيديو

زلزال سياسي في بغداد.. أول تعليق لمقتدى الصدر بعد استقالة الرئيس العراقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور