ورشة لكتابة القصة القصيرة بثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة قنا، حيث نفذ بيت ثقافة دشنا ورشة "كتابة القصة القصيرة" شارك بها صابر حسين خليل وسحر محمود على، تضمنت الورشة معنى القصة القصيرة وقصة الطفل تعد أحد أنواع القصة القصيرة، وتناول حسن الاستهلال واللغة في القصة، والفرق بين الشخصيات الرئيسية والفرعية في القصة، والحبكة والتشويق والتركيز من أهم مميزات القصة والفرق بين النهايات المختلفة للقصة، وكيف نستخرج الحكمة من وراء القصة.



وعقد بيت ثقافة أبوتشت أمسية شعرية، حيث شارك الشاعر أحمد العوامرى بقصيدة "بكهرب العواميد ومحطة مترو نفسي" وقصيدة أماميات للشاعر عبد الباري إمام، وذلك بمركز شباب القارة، بينما قام بيت ثقافة نقادة بعرض أفلام السينما الإفريقية تضمنت بعض معلومات الدول الإفريقية من حيث المساحة وعدد السكان وتاريخ الدول منها دولة إرتريا وجنوب إفريقيا وإفريقيا الوسطى وتنزانيا.



كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم حر للأطفال" وشرح أساسيات الرسم وتم ترك الخيال للأطفال والتعبير عن الذى بداخلهم، إلى جانب عرض فيلم "الممر" يوثق الفيلم مرحلة هامة من تاريخ مصر تبدأ من أعقاب نكسة 1967، حيث يؤرخ الفيلم كيف استطاعت الإرادة المصرية تحويل الخسارة الي عزيمة قوية وثقة في نفوس الجنود المصريين وتحقيق النصر والثأر من العدو والبدء في تنفيذ عمليات موجهة لقلب العدو في سيناء.