بعد قرار الرئيس بتدريس مادة تقبل الآخر.. أساتذة علم نفس: ستعدل سلوك الأطفال وحتى الكبار.. وعلم الاجتماع: ستساهم في إصلاح المواطنين داخل المجتمع

أستاذ علم اجتماع: لا بد من ألا تقتصر على تقبل الاختلاف بذوي القدرات الخاصة

أستاذ علم نفس: تدريسها للأطفال سيرسخ في وجدانهم المودة نحو الجميع والسلوك الراقي ونبذ التنمر





استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ طلبات مهند عماد، طفل من ذوى القدرات الخاصة، والذى قال إن هناك مجموعة من ذوي القدرات الخاصة تعاني من بعض الأشخاص التى توجه لهم إساءة.وأضاف الطفل مهند خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، أنه يريد أن يحصل على حقوقة مثل باقى البشر.وطالب الطفل مهند الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاقبة أي شخص يتسبب فى إيذاء أى طفل من ذوي القدرات الخاصة، كما طالب الطفل من السيسي بتدريس مادة احترام الآخر فى المدارس الجامعات، وعلى الفور رد الرئيس السيسي.." واحنا هنعملها فورًا يا مهند ورد الطفل على الرئيس قائلا: ربنا يخليك ياريس".وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ...أصحاب الهمم والعزيمة.وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.وفي السياق ذاته قالت الدكتورة أمال صبحي أستاذ علم الاجتماع، إن وضع هذه المادة كان أمرا ضروريا ليساعد في إصلاح سلوك المواطنين دخل المجتمع والتعرف على ثقافة تقبل الآخر، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذا الدعم لذوي القدرات الخاصة.وأشارت إلى أن مادة احترام الآخر لا بد من ألا تقتصر على تقبل الاختلاف بذوي القدرات الخاصة فقط فلا بد من أن يكون تقبل كل الاختلافات في الشكل واللون والعرق والديانات ونبذ التطرف والتنمير بشكل عام.بينما صرح الدكتور محمد حسن أستاذ علم النفس، أن المادة لا بد من نشرها أيضا بحملات توعية للدارسين ولكل فئات المجتمع، كما أن بدء تدريسها للأطفال سيرسخ في وجدانهم المودة نحو الجميع والسلوك الراقي ونبذ التنمر.وأضاف أنه لا بد من أن يشارك كبار أساتذة علم النفس وعلم الاجتماع في وضع هذه مادة احترام الآخر وتدريسها للطلاب، لتحليل نفسية المتنمرين والتعديل على هذه السلوكيات.وأكد المادة سيكون لها دور هام وكبير في تعديل سلوك الأطفال وحتى الكبار، مشيرا إلى أهمية وجود حملات توعية إلى جانب التدريس، للتعرف على كيفية احترام الآخر.