طبيب نفسي يكشف عن أسباب اضطراب النوم وعلاجه.. فيديو

قال الدكتور مصطفى النحاس ، أخصائى الطب النفسى ، إن أبرز أعراض اضطرابات النوم كثيرة جدا، تبدأ من أن جودة النوم نفسها غير مريحة، الى جانب مدة النوم، والمشاكل التى تحدث خلاله، سواء كانت صحية أو نفسية.



وأضاف الدكتور مصطفى النحاس ، خلال حواره في برنامج " in box " المذاع على فضائية " صدى البلد 2 " ، أن من أشهر أنواع اضطرابات النوم هو ما يسمى " ارق النوم العادي " سواء أول الليل وآخره نتيجة اكتئاب او قلق او توتر او حزن بسبب موضوع ما .



وأشار أخصائى الطب النفسى ، إلى أن اضطرابات النوم بها جزء من مشكلة نفسية، أو قد تؤدي الى حالة نفسية غير جيدة؛ نتيجة الحالة المزاجية السيئة التى يمر بها صاحب الأرق .



وأوضح أخصائى الطب النفسى ، أن أعراض الاضطراب فى النوم يعود إلى سبب عضوى فى أغلب الأحيان بسبب تعاطي بعض الأدوية التي تجعل من النوم صعبا، لافتا إلى أن الكافيين والمنبهات بشكل عام، إلى جانب النيكوتين الداخل جسم الانسان فى اليوم، يؤدي إلى صعوبة أثناء النوم.



وأكد الدكتور مصطفى النحاس، ضرورة تناول الاكل البسيط مع بعض النشويات القليلة؛ لتسهيل عملية النوم خلال الليل، منوها الى ان هناك اختبارا خاصا بالنوم، لا بد من إجرائه للتعرف على سبب مشكلة اضطراب النوم.



ونوه إلى أن التفكير الزائد عن اللزوم طوال الليل؛ من الأشياء الخطيرة جدا التى قد تسبب صداعا نصفيا أو مزمنا، مما يترتب عليه العديد من المتاعب.