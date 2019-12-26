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رياضة

عضو اتحاد الكرة تشيد بمنتخب "النسائية" في دورة شمال أفريقيا الودية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:54 م
سحر عبدالحق
سحر عبدالحق
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يسرى غازى
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب المصري، رضاها عن المستوى الذي قدمه منتخب مصر للكرة النسائية أمام نظيره منتخب تنزانيا فى المباراة التى جمعت بينهما بدورة شمال إفريقيا الودية.

وقالت عبد الحق إن اللاعبات خضن اللقاء بمعنويات مرتفعة وروح وإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية وظهر الفريق بشكل قوي ونجح في العودة للقاء برغم تسجيل المنتخب التنزاني الهدف الاول في الدقائق الأولى إلا أنه لم يؤثر على معنويات اللاعبات وكان لديهن إصرار على إحراز هدف التعادل.

وأضافت عبد الحق أن المنتخب الوطني استفاد الكثير من هذه البطولة بدخول اللاعبات في أجواء البطولات الكبرى إضافة إلي اكتساب خبرات المباريات الدولية مشيرة إلى أنها تعمل على إقامة أكثر من مباراة أخري خلال الفترة المقبلة قبل مواجهة المغرب.

وحقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف تعادلا مثيرا أمام منتخب تنزانيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدار البيضاء في ختام بطولة شمال أفريقيا الودية المقامة بالجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة المغرب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقدم منتخبنا الوطني مباراة قوية وأداء اتسم بالجدية والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من فرح سمير في حراسة المرمى وندي عماد وإيمان حسن وهدي شكري واسراء فرج في الدفاع ومروه طلعت ويارا ياسر ونادية رمضان في خط الوسط ونادين غازي وامل ناصر وبسمة محمد في الهجوم.
عضو اتحاد الكرة تشيد بمنتخب "النسائية" في دورة شمال أفريقيا الودية
عضو اتحاد الكرة تشيد بمنتخب "النسائية" في دورة شمال أفريقيا الودية
عضو اتحاد الكرة تشيد بمنتخب "النسائية" في دورة شمال أفريقيا الودية
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