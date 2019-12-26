AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:59 م
محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
Advertisements
إيهاب عمر
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة أمام ديوان عام المحافظة والذي نظمته أمانة ذوي الإعاقة لحزب مستقبل وطن بأسيوط وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة .

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات القرآن الكريم ثم فقرات الحفل التي تضمنت أغاني وأناشيد وطنية ودينية واسكتشات مقدمة من أشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المحافظ ـ خلال كلمته على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة. مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية في تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهؤلاء الأشخاص الذين لهم حقوق كباقي فئات المجتمع.

وأضاف أنه يقف على مسافة واحدة مع كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية المشاركة في العمل العام خاصة التي تقدم خدمات للمواطنين. لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المحافظ إلى مواصلة الجهود المبذولة من المحافظة متمثلة في وحدة ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة في توفير الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات التي تواجههم طبقًا للامكانات المتاحة، منوهًا إلى نقل مكتب وحدة الإعاقة إلى الدور الأرضي بالديوان العام للتسهيل على هذه الفئة الهامة بالمجتمع مؤكدًا على أهمية تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والاستفادة من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة لكونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ملتقى للتمكين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة في بني سويف

خلال احتفالية اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة..المتيني: نقدم الدعم الكامل لهم وفقا لرؤية مصر 2030

كلية الآداب بالفيوم تحتفل بـ اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

"القومي للإعاقة" يشارك محافظة سوهاج احتفالاتها باليوم العالمي للإعاقة

محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية

"كلنا واحد" مؤتمر بأسيوط للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر الثقافة.. الخميس

ترشيحاتنا

5 غيابات عن قمة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تدشين تطبيق خاص بالضرائب على جوجل بلاي وآبل ستور يناير 2020

فرحتى ببنتى نسيتنى غلطي.. نائبة إطلاق النار تكشف كواليس تسليم سلاحها للأمن.. فيديو

مواجهة أمريكية تركية في البحر المتوسط.. الكونجرس يقر قانون معاقبة أنقرة ويدعم حلفاءه في حوض البحر ضد الأطماع الإقليمية.. وأوهام أردوغان المستبد حولته إلى عدو لأمريكا

شاهد.. الأهلي يوقع مزايدة مجمع البنوك الوطنية بالشيخ زايد

شاهد.. كيف احتفلت عائلات أحمد داود وخالد سليم وميدو بـ الكريسماس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

منتخب "النسائية" يتعادل مع تنزانيا 1-1 في دورة شمال إفريقيا الودية ..صور

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس