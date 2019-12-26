محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة أمام ديوان عام المحافظة والذي نظمته أمانة ذوي الإعاقة لحزب مستقبل وطن بأسيوط وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة .



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات القرآن الكريم ثم فقرات الحفل التي تضمنت أغاني وأناشيد وطنية ودينية واسكتشات مقدمة من أشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد المحافظ ـ خلال كلمته على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة. مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية في تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهؤلاء الأشخاص الذين لهم حقوق كباقي فئات المجتمع.



وأضاف أنه يقف على مسافة واحدة مع كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية المشاركة في العمل العام خاصة التي تقدم خدمات للمواطنين. لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار المحافظ إلى مواصلة الجهود المبذولة من المحافظة متمثلة في وحدة ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة في توفير الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات التي تواجههم طبقًا للامكانات المتاحة، منوهًا إلى نقل مكتب وحدة الإعاقة إلى الدور الأرضي بالديوان العام للتسهيل على هذه الفئة الهامة بالمجتمع مؤكدًا على أهمية تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والاستفادة من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة لكونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.