اتفاقية بين تجارة المنصورة واكاديمية أتو للتدريب بالامارات..صور



واشار لطفي الى ان التوقيع مع كلية التجارة جامعة المنصورة هو نواة لعمل كبير مع الجامعة في القريب العاجل باذن الله.



وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع بين الجامعة واكاديمية أتو كما تم اهداء راعية الحفل الشيخة موزة عبيد سهيل آل مكتوم درعي الاكاديمية وجامعة المنصورة إلى جانب تكريم ادارات الأندية المصرية في دولة الامارات.

وقع وفد كلية التجارة بجامعة المنصورة بروتوكول تعاون بين المركز الدولى للتنمية البشرية والاستشارات (مركز التدريب الادارى والاستشارات ) بكلية التجارة جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية وأكاديمية أتو للتدريب والتطوير المستمر بالامارات العربية المتحدة خلال حفل استقبال لوفد كلية التجارة جامعة المنصورة برعاية وحضور الشيخة موزة عبيد سهيل آل مكتوم.وتضمن التعاون كافة المجالات التعليمية والتدريبية بين الاكاديمية والمركز الدولي للتنمية البشرية والاستشارات (مركز التدريب الاداري) بكلية التجارة جامعة المنصورة.قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتنمية البشرية والاستشارات (مركز التدريب الاداري) والمستشار محمد محمود عبد الرازق المدير التنفيذي لمجموعة أتـو بالإمارات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أتو للمعاهد التدريبية ومراكز الأبحاث والتطوير والتعليم المستمر وبحضور ممثل القنصلية المصرية بدبي الملحق التجاري أحمد صلاح و الدكتور محمد السرجاني مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة وأحمد لطفي المستشار الاعلامي للأكاديمية ومدير الاتصال الدولي بمؤسسة أتو للمعاهد والمهندس أحمد ابو عجيلة رئيس النادي المصري في دبي وعدد من رؤساء واعضاء الأندية المصرية في دولة الإمارات.ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود عطوة يوسف رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتنمية البشرية والاستشارات (مركز التدريب الاداري) وعميد كلية التجاره ان الكلية تعد من الكليات الرائدة في مجال التحول الرقمي بما يتلاءم مع إستراتيجيات المجتمع العربي بصفة عامة ومتطلبات النهضة التي تشهدها دولة الامارات بصفة خاصة كما تحتل جامعة المنصورة المركز الاول في التحول الرقمي على مستوى الجامعات المصرية علاوة على ان مركز التدريب الاداري حاصل على شهادة معتمدة من هيئة التنظيم والادارة في مصر بإعتباره مركزا قوميا معتمدا.وأضاف ان كل البرامج بمركز التدريب الإداري معتمدة من وزارة التعليم العالي بمصر وللمركز برامج مميزة وهي الأولي من نوعها في مصر مثل برنامج البنك الافتراضي والبورصةالافتراضية علاوة على ان المركز مجهز لعمل اختبارات اون لاين لما يزيد على 2000 طالب في اليوم الواحد.ومن جهة اخرى قال المستشار محمد محمود عبد الرازق المدير التنفيذي لمجموعة أتــــــو بالإمارات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أتو للمعاهد التدريبية ومراكز الأبحاث والتطوير والتعليم المستمر أن أكاديمية أتو للتدريب والتطوير تعد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال في مصر والإمارات وهو مايعزز قدرتها على تحقيق المزيد من النجاحات في جميع البرامج التي سوف يتم طرحها في إطار التعاون مع شركائها وفي مقدمتهم جامعة المنصورة.وخلال الحفل تمت مناقشة سبل التعاون في كافة المجالات مع الدكتور محمد السرجاني مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورةوصرح أحمد لطفي المستشار الاعلامي ومدير الاتصال الدولي بان مؤسسة أتو تتطلع دائما للريادة في مجال التعليم والتدريب وذلك بالتعاقد مع أفضل الجامعات العربية وتقديم أفضل برامج تدريبية وتعليمية لخدمة اتمواطنين العرب والمقيمين من غير العرب .