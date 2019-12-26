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فن

كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:09 م
تمثال حسين فهمي
تمثال حسين فهمي
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
حرص كبار فناني مصر والسعودية بـ الفن التشكيلى، على تأسيس ورشة تجهيز المعرض المشترك "وجوه واماكن" فى ظاهرة فنية كبيرة خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في الورشة الكثير من الفنانين المصرين والسعوديين، بينما سيكون افتتاح المعرض الخاص بالورشة 28 ديسمبر في قاعة "ضي للفنون".

ويقوم الفنانون المشاركون في الورشة برسم ونحت تماثيل لكبار النجوم السينمائيين، كان من بين التماثيل المصنوعة، تمثالا للفنان حسين فهمي.
كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور
كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور
كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور
كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور
كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور
كبار فناني مصر والسعودية يشاركون في ورشة معرض وجوه واماكن| صور
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