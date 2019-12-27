لتقديم مفاجآت غير معلنة حتى الآن .. كيف تعاونت فودافون مع هنيدي؟

أعلنت فودافون، أمس، الخميس، توقيعها مع أيقونة الكوميديا فى مصر والعالم العربى محمد هنيدى لتقديم مفاجآت وخدمات لعملائها لم تفصح عن تفاصيلها بعد، وذلك بالتعاون مع شركة فيكتورى لينك لخدمات المحتوى.





وكان فى استقبال الفنان محمد هنيدي، كل من محمد عبد الله رئيس القطاع التجارى بالشركة، وكريم عيد رئيس قطاع التسويق الرقمي، ومحسن شعراني، رئيس قسم الخدمات المضافة، ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام، وإنجى الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتورى لينك، وقيادات شركة فودافون مصر وفيكتورى لينك، قام "هنيدى" بتفقد مقر شركة فودافون.



