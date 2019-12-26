إقالة محمد زكى فوزى رئيس شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات

أصدر الدكتور مدحت نافع – رئيس الشركــة القابضــة للصناعات المعدنيــة قرارا اليوم باعفاء المحاسب / محمد زكى فوزى – من مهام رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتبارًا من 24/12/2019



وتضمن القرار عدم اخلاء مسئولية محمد زكى فوزى علمًا بأنه كان قد صدر قرار تكليفه من مجلس إدارة الشركة القابضة في 7/8/2019 تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة وبعد استيفاء كافة متطلبات التعيين وهو مالم يحدث حتى تاريخه.



واشتمل القرار في مادته الثانية علي تكليف المهندس جمال الدين علي محمد الشعشاعى بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتبارًا من 25/12/2019 تمهيدًا لاعتماد القرار من الجهات المختصة.