بها كهف مريم و تعود لما قبل التاريخ.. تعرف على حكاية جبل الطير بالوادي الجديد

تعتبر منطقة جبل الطير من المناطق الأثريه المجهولة الهوية والتي سقطت من حسابات الحكومة, وتشغل حوالي 3 أفدنة ونصف فوق ربوة عالية شمال مدينة الخارجة بحوالي 7 كليو مترات .





يقول الحاج سليمان أبو عبد الرحيم ومقيم بالخارجة القديمة إن منطقة جبل الطير تعتبر من المناطق الأثرية المسيحية، وهى تعرف باسم جبال الطير هذا التل يضم العديد من الرسوم و النقوش للصحراء الغربية فى عصر ما قبل التاريخ، وتعود النقوش القبطية إلى القرن الرابع و الخامس .





وأوضح سليمان ,أن الذين كانوا يعيشون في منطقة جبل الطير من الأقباط وهم الذين قاموا بنحت العديد من الكتابات والنقوش على الصخور ومازالت متواجدة ليومنا هذا , كما أنهم رسموا الصليب بجوار تلك النقوش التى تعبر عن عباداتهم وصلاتهم .





يقول أحمد أبو الليل مرشد سياحي , إن منطقة جبل الطير لا يستطيع أي سائح الذهاب إليها بدون مرشد سياحي لوعورة المنطقة وتشابه الجبال ببعضها وتعدد الكهوف بها , كما أن الجبال فيها مرتفعة و ترى القمة على شكل كهف.





وأوضح أن من أشهر الأماكن في جبل الطير كهف مريم وهو عبارة عن كهف صغير مرسوم على الجدار فضلا عن تعاليم الدين المسيحي والمنقوشة علي الأحجار المتنوعة الأشكال .





وأكد الأثري جابر حسن , أنه من المؤسف أن تتجاهل هيئة الاثار بالمحافظة هذه المنطقة الأثرية والتي تعتبر إحدى المناطق الأثرية الهامة والتي ممكن أن تستغل لتنشيط السياحة علي أرض المحافظة , فضلا عن فتح مجال لتوفير العديد من فرص العمل للشباب .



