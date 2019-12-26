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رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يقلب الطاولة على برايتون ويفوز 2-1

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:40 م
توتنهام
توتنهام
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عبدالله هشام
حقق فريق توتنهام الفوز على منافسه برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب" توتنهام هوتسبير" ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري الإنجليزي .

سجل آدم وبستر لاعب فريق برايتون الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر المباراة من عرضية زميله باسكال، وألغى حكم المباراة هدف لـ هاري كين لاعب توتنهام بعد الرجوع للفار واحتسابها تسلل .

وفي الشوط الثاني قلب توتنهام تأخره لفوز بهدفين سجلهما هاري كين في الدقيقة 53 ،وديلي الي في الدقيقة 72 .

وبهذه النتيجة يصعد فريق توتنهام للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتجمد رصيد برايتون عند النقطة 20 في المركز الـ13  .
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