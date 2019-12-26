صحة البشرة.. تعلمي الطريقة الصحيحة لـ إزالة الماكياج

ازالة الماكياج من أهم الخطوات التي ينتهي بها يوم كل فتاة، فبعد يوم طويل واستخدام منتجات مختلفة من الماكياج، تحتاج البشرة إلى التنظيف العميق والترطيب للحفاظ عليها من آثار الميك اب.



بعض الفتيات لا يقومن بإزالة الماكياج بطريقة صحيحة، مما يضر بصحة البشرة، لذا نصح موقع brightside، بتعلم الطريقة الصحيحة لإزالة الماكياج في5 خطوات سهلة و بسيطة :



1- اقتناء غسول خاص بنوع بشرتك، وإذا كانت بشرتك دهنية فيجب اختيار غسول خال من الزيوت

2- قومي أولًا بإزالة ماكياج العين باستخدام مزيل ماكياج آمن على العين

3- قومي بمسح ماكياج العين في اتجاه واحد وليس المرور بقطعة القطن على العين مرتين

4- امسحي أحمر الشفاه بقطعة قطنية منفصلة حتى لا يلطخ بقية وجهك

5- استخدمي قطعة قطنية منفصلة في مسح البشرة بلطف للتخلص من كل أثار الماكياج ثم غسل الوجه بالماء و الغسول.

6- بعد إزالة الماكياج، تأتي أهم خطوة وهي ترطيب البشرة سواء باستخدام جل الصبار أو كريم مرطب أو ماء الورد .