أمطار غزيرة بالبحيرة وغلق بوغاز رشيد .. صور

ضربت قبل قليل موجة من الأمطار الغزيرة محافظة البحيرة وتسببت فى هروب المواطنيين والباعة الجائلين من الشوارع.



واعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة استمرار غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد لسوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصًا على سلامة المواطنين.



واعلنت محافظة البحيرة عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات الكبرى بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار.



وتواصل الوحدات المحلية بدائرة المحافظة عمليات شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها أولا بأول للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتيسيرا للحركة المرورية.



ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جاهزية كافة المعدات والأطقم الخاصة بالتعامل مع الأزمات والأمطار بجميع المراكز والمدن التى شهدت سقوط أمطار للتعامل الفورى فى رفع وكسح المياه ومتابعة الإنارة والكهرىباء للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .



وأشار المحافظ إلى إستمرار إنعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة .



