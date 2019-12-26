محاضرات وندوات تثقيفية متنوعة بثقافة سوهاج

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافه سوهاج، حيث عقد قصر ثقافة طهطا مناقشة قصة بعنوان "الأرض" تأليف البير مطلق، نافشها محمود محمد عبد العال، بالإضافة إلى مناقشة كتاب بعنوان "في ذكرى عيد النصر" تأليف وفيق عبد العزيز.



وتحدثت خلال الندوة هناء محمد أبو ضيف عن ذكرى الاحتفالات بعيد النصر، مستشهده باحتفالات مقاومة الشعب البورسعيدي للعدوان الثلاثي على مصر ومرور ٦٣ عاما على ذكرى هذا الإنتصار العظيم والمقاومة الشعبية بالإشتراك مع رجال الشرطة والجيش في التصدي لهذا العدوان، بجانب عقد ندوة ثقافية بعنوان "التدخين وطرق الوقاية منه" ألقاتها حنان وليم، تحدثت عن التدخين وأضراره الصحية التي تؤثر على الشخص والمحيطين به وذلك بمدرسة طهطا الإبتدائية المشتركة.



ويستمر قصر ثقافة طهطا فى تقديم فعاليات ورشة النحت والتي تستمر حتى 6 من يناير القادم، حيث تم إتمام مرحلة الهيكل والإستعداد لكساء الهيكل بالصلصال، لتنمية المواهب الشابة والمتميزة وصقل تلك المواهب.



وناقش بيت ثقافة جرجا كتاب بعنوان "حكايات الدب الابيض" تأليف حمدي عمارة، أدار النقاش راوية أحمد، بجانب سرد بعض القصص للأطفال التى تبرز السلوكيات السليمة والسلوكيات الخاطئة، كما أعد بيت ثقافة ساقلتة يوم ثقافى فنى، تضمن سرد قصص عن بر الوالدين، بجانب ورشة رسم، والإستماع لبعض المواهب واختتم اليوم بتوزيع جوائز عينية للأطفال وذلك بروضة جنة الأطفال بساقلتة.



ونظم قصر ثقافة المنشاة محاضرة بعنوان "القيم الايجابية فى الشارع المصرى" ألقاها حسام عبدالرازق موجه أول التربية النفسية بإدارة المنشاة التعليمية، تحدث عن أهم القيم الإيجابية والإخلاقيات الواجب توافرها بأفراد الشعب المصرى، وأكد على أن حرية أى إنسان مكفولة له بشرط أن لا تؤثر ولا تمس حريات الأخرين، بجانب ندوة بعنوان "ثلاثية نجيب محفوظ"، تحدث فيها الأديب الكبير أوفى عبدالله الأنور وذلك بمدرسة المنشاة الإعدادية بنات.



وقدم بيت ثقافة البلينا عرضًا فنيًا فرقة سوهاج للآلات الشعبية بقيادة الريس رجب، إلى جانب ندوه ثقافية بعنوان "كلنا واحد في مواجهة الإرهاب" شارك فيها الشيخ معروف محمود وطارق عباس، وتحدثًا عن مخاطر الإرهاب وبعض الأفكار المتطرفة التي تحث علي العنف والتدمير وللقضاء على الإرهاب، كما عقد بيت ثقافة المراغة ندوة بعنوان "القرآن ومصر" للمؤلف فارس ثابت.