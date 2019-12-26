AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

محاضرات وندوات تثقيفية متنوعة بثقافة سوهاج

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافه سوهاج، حيث عقد قصر ثقافة طهطا مناقشة قصة بعنوان "الأرض" تأليف البير مطلق، نافشها محمود محمد عبد العال، بالإضافة إلى مناقشة كتاب بعنوان "في ذكرى عيد النصر" تأليف وفيق عبد العزيز.

وتحدثت خلال الندوة هناء محمد أبو ضيف عن ذكرى الاحتفالات بعيد النصر، مستشهده باحتفالات مقاومة الشعب البورسعيدي للعدوان الثلاثي على مصر ومرور ٦٣ عاما على ذكرى هذا الإنتصار العظيم والمقاومة الشعبية بالإشتراك مع رجال الشرطة والجيش في التصدي لهذا العدوان، بجانب عقد ندوة ثقافية بعنوان "التدخين وطرق الوقاية منه" ألقاتها حنان وليم، تحدثت عن التدخين وأضراره الصحية التي تؤثر على الشخص والمحيطين به وذلك بمدرسة طهطا الإبتدائية المشتركة.

ويستمر قصر ثقافة طهطا فى تقديم فعاليات ورشة النحت والتي تستمر حتى 6 من يناير القادم، حيث تم إتمام مرحلة الهيكل والإستعداد لكساء الهيكل بالصلصال، لتنمية المواهب الشابة والمتميزة وصقل تلك المواهب.

وناقش بيت ثقافة جرجا كتاب بعنوان "حكايات الدب الابيض" تأليف حمدي عمارة، أدار النقاش راوية أحمد، بجانب سرد بعض القصص للأطفال التى تبرز السلوكيات السليمة والسلوكيات الخاطئة، كما أعد بيت ثقافة ساقلتة يوم ثقافى فنى، تضمن سرد قصص عن بر الوالدين، بجانب ورشة رسم، والإستماع لبعض المواهب واختتم اليوم بتوزيع جوائز عينية للأطفال وذلك بروضة جنة الأطفال بساقلتة.

ونظم قصر ثقافة المنشاة محاضرة بعنوان "القيم الايجابية فى الشارع المصرى" ألقاها حسام عبدالرازق موجه أول التربية النفسية بإدارة المنشاة التعليمية، تحدث عن أهم القيم الإيجابية والإخلاقيات الواجب توافرها بأفراد الشعب المصرى، وأكد على أن حرية أى إنسان مكفولة له بشرط أن لا تؤثر ولا تمس حريات الأخرين، بجانب ندوة بعنوان "ثلاثية نجيب محفوظ"، تحدث فيها الأديب الكبير أوفى عبدالله الأنور وذلك بمدرسة المنشاة الإعدادية بنات.

وقدم بيت ثقافة البلينا عرضًا فنيًا فرقة سوهاج للآلات الشعبية بقيادة الريس رجب، إلى جانب ندوه ثقافية بعنوان "كلنا واحد في مواجهة الإرهاب" شارك فيها الشيخ معروف محمود وطارق عباس، وتحدثًا عن مخاطر الإرهاب وبعض الأفكار المتطرفة التي تحث علي العنف والتدمير وللقضاء على الإرهاب، كما عقد بيت ثقافة المراغة ندوة بعنوان "القرآن ومصر" للمؤلف فارس ثابت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الأقصر تعقد ندوة حول دور الأم فى التنمية الشاملة

ثقافة سوهاج تواصل احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف

ورش فنية متنوعة لـ ذوي الاحتياجات في قصر ثقافة القاهرة

ورش فنية لذوى القدرات وعروض سينما بثقافة المنيا

منظومة القيم الإيجابية فى الشارع المصرى بثقافة سوهاج

ورش الخيامية والحرف الفنية بقصور الثقافة

ترشيحاتنا

خدها عروسة رجّعها جثة.. والدة الضحية: جوزها كان يعايرها بعدم الخلفة ويقول لها إنتى أرض بور.. فيديو وصور

بعد رفضه المشروع المجنون لـ أردوغان.. الرئيس التركي يفتح النار على رئيس بلدية إسطنبول

واقعة الهياكل العظمية..التحقيقات توضح سبب عدم اكتشاف وفاة الزوجين طوال 7 سنوات

ضبطها فى وضع مخل.. المؤبد لقاتل ابنته وعشيقها و15 سنة لشقيقيها في البحيرة

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

بعد رفض التدخل الأجنبي.. بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أزمة ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور