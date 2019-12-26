صفقة قوية .. الأهلي يضم إسكندر زايد نجم منتخب تونس لليد

حسم النادي الأهلى التعاقد مع اسكندر زايد نجم المنتخب التونسي الأول لكرة اليد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لخوض منافسات دورى المحترفين وبطولة إفريقيا .



ويعد إسكندر زايد واحدا من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة والذى يتواجد بصفة مستمرة مع المنتخب التونس والذى يعد واحدا من أقوى المنتخبات الإفريقية على الإطلاق .



ويسعى مسئولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف فريق اليد من أجل العودة بقوة والمنافسة على كافة البطولات المختلفة .