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رياضة

صفقة قوية .. الأهلي يضم إسكندر زايد نجم منتخب تونس لليد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:36 م
اسكندر زايد
اسكندر زايد
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عمرو الحلواني
حسم النادي الأهلى التعاقد مع اسكندر زايد نجم المنتخب التونسي الأول لكرة اليد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لخوض منافسات دورى المحترفين وبطولة إفريقيا .

ويعد إسكندر زايد واحدا من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة والذى يتواجد بصفة مستمرة مع المنتخب التونس والذى يعد واحدا من أقوى المنتخبات الإفريقية على الإطلاق .

ويسعى مسئولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف فريق اليد من أجل العودة بقوة والمنافسة على كافة البطولات المختلفة .
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