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محافظات

فى أول لقاء جماهيري.. محافظ القليوبية: تحقيق مطالب المواطنين في إطار القانون

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:10 م
إجتماع المحافظ مع
إجتماع المحافظ مع المواطنين
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إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم إجتماعا مفتوحا مع المواطنين بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع وحلها.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد على 100 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضي وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم توقيعها وإرسالها للمديريات والجهات التنفيذية المختصة لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين .

كما أعطى المحافظ تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض للشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين.

وشدد الهجان على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم .

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم في إطار القانون.
فى أول لقاء جماهيري.. محافظ القليوبية: تحقيق مطالب المواطنين في إطار القانون
فى أول لقاء جماهيري.. محافظ القليوبية: تحقيق مطالب المواطنين في إطار القانون
فى أول لقاء جماهيري.. محافظ القليوبية: تحقيق مطالب المواطنين في إطار القانون
فى أول لقاء جماهيري.. محافظ القليوبية: تحقيق مطالب المواطنين في إطار القانون
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