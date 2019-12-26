تعرف على مواعيد وأماكن تدريبات الاتحاد والإسماعيلى فى الإسكندرية

قررت اللجنة المنظمة لمباراة الذهاب فى دور الثمانية بين الاتحاد السكندري فى بطولة محمد السادس للأندية الأبطال أن يتدرب الفريقان غدا على ملعب نادى الإتحاد بسموحة .



وسيتدرب الاتحاد السكندرى فى الساعه الخامسه مساء ولمده ساعه بينما يتدرب الإسماعيلى فى السابعة مساء ولمده ساعة أيضا .



وتقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالإتحاد السكندرى فى الساعه السادسه والربع بينما يبدأ تدريب الإتحاد السكندرى فى السابعة إلا ربعا وكلا المؤتمرين فى فرع الإتحاد السكندرى بسموحه .



ومن المقرر أن يتدرب الإتحاد السكندري على ملعبه في السادسة ونصف مساء اليوم فى حضور رئيس النادى وبعض أعضاء المجلس .



وأكد مصدر مسئول أن الموعد الرسمى المباراة سيكون في السابعه ونصف وليس الموعد المدون على التذكرة وهو السادسه ونصف .



وأرجع المصدر هذا الإختلاف إلى أنه بعد طبع التذاكر أجرى الإتحاد العربى تعديلا على موعد المباراة ليصبح فى السابعة ونصف .