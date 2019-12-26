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رياضة

تعرف على مواعيد وأماكن تدريبات الاتحاد والإسماعيلى فى الإسكندرية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:06 م
الاتحاد والإسماعيلي
الاتحاد والإسماعيلي
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إسلام عوده
قررت اللجنة المنظمة لمباراة الذهاب فى دور الثمانية بين الاتحاد السكندري فى بطولة محمد السادس للأندية الأبطال أن يتدرب الفريقان غدا على ملعب نادى الإتحاد بسموحة .

وسيتدرب الاتحاد السكندرى فى الساعه الخامسه مساء ولمده ساعه بينما يتدرب الإسماعيلى فى السابعة مساء ولمده ساعة أيضا .

وتقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالإتحاد السكندرى فى الساعه السادسه والربع بينما يبدأ تدريب الإتحاد السكندرى فى السابعة إلا ربعا وكلا المؤتمرين فى فرع الإتحاد السكندرى بسموحه .

ومن المقرر أن يتدرب الإتحاد السكندري على ملعبه في السادسة ونصف مساء اليوم فى حضور رئيس النادى وبعض أعضاء المجلس .

وأكد مصدر مسئول أن الموعد الرسمى المباراة سيكون في السابعه ونصف وليس الموعد المدون على التذكرة وهو السادسه ونصف .

وأرجع المصدر هذا الإختلاف إلى أنه بعد طبع التذاكر أجرى الإتحاد العربى تعديلا على موعد المباراة ليصبح فى السابعة ونصف .
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