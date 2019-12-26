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محافظات

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:08 م
سقوط شجرة على السيارات
سقوط شجرة على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور
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محمد الغزاوى
رفعت محافظة بورسعيد حالة الاستنفار التام بناء على تعليمات اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة منذ صباح الأمس وتسببت فى العديد من المشاكل بربوع المحافظة .

هذا وواصلت الامطار هطولها على مدار الساعات الماضية وحتى الان دون توقف على بعض المناطق مع وجود رياح شديدة منعت المواطنين من النزول وتعطلت معها المجموعات المدرسية بالمدارس حرصا على سلامة التلاميذ .

وتسببت الرياح الشديدة فى سقوط عدد من الاشجار على سيارات كانت بأسفلها مما تسبب فى تلفيات للسيارات .

وشدد محافظ بورسعيد على الدفع بسيارات جهاز الانقاذ لمعاونة الاحياء فى كسح مياه الامطار المتراكمة فى الشوارع لتيسير حركة المشاه و المرور .

وكلف محافظ بورسعيد رؤساء الاحياء بالتواجد على رأس غرف عمليات الحى لتلقى اى بلاغات و التعامل معها فورا ومحاسبة المقصرين مشدد انه لاتهاون مع مسئول يتراخى فى حماية امن وسلامة المواطن

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور
سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور
سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور
سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور
سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور
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