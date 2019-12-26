أخبار الفن| تعرف على زيجات كمال الشناوى .. شاهد| رانيا يوسف بفستان أحمر جريء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
سيرين عبد النور تغرق داخل سيارتها بسبب العاصفة في لبنان | تفاصيل
تعرضت الفنانة سيرين عبدالنور، مساء أمس الخميس، للغرق داخل سيارتها بسبب عاصفة تسمى بـ "لولو" والتى ضربت لبنان، ولكنها في حالة صحية جيدة.
بفستان أحمر جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد | فيديو
هنأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.
في ذكرى رحيل فريد الأطرش.. قصة غرامه بالراقصة الجزائرية وسبب انفصالهما
تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.
غادة عادل مطلوبة على جوجل .. تعرف على السبب
الأربعاء 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة غادة عادل، حيث أتمت عامها الـ 45، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، لبحث الجمهور عنها.
محمد سامى يعود لإخراج الكليبات بـ "رايحين نسهر" مع محمد رمضان
يعود المخرج محمد سامى، إلى اخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث انتهى من تصوير كليب" رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب، حيث يحضر سامى ورمضان لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات.
فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك
تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوى الذى قدم عددا من الأعمال التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.
شاهد.. رانيا منصور تخرج عن العادة وتحتفل برأس السنة بالأسود الجريء
شاركت الفنانة رانيا منصور، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت غادة عادل بعيد ميلادها الـ 45
نشرت الفنانة كندا علوش من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة من احتفال الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها ال 45.
سيرين عبد النور تغرق داخل سيارتها بسبب العاصفة في لبنان | تفاصيل
تعرضت الفنانة سيرين عبدالنور، مساء أمس الخميس، للغرق داخل سيارتها بسبب عاصفة تسمى بـ "لولو" والتى ضربت لبنان، ولكنها في حالة صحية جيدة.
بفستان أحمر جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد | فيديو
هنأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.
في ذكرى رحيل فريد الأطرش.. قصة غرامه بالراقصة الجزائرية وسبب انفصالهما
تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.
غادة عادل مطلوبة على جوجل .. تعرف على السبب
الأربعاء 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة غادة عادل، حيث أتمت عامها الـ 45، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، لبحث الجمهور عنها.
محمد سامى يعود لإخراج الكليبات بـ "رايحين نسهر" مع محمد رمضان
يعود المخرج محمد سامى، إلى اخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث انتهى من تصوير كليب" رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب، حيث يحضر سامى ورمضان لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات.
فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك
تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوى الذى قدم عددا من الأعمال التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.
شاهد.. رانيا منصور تخرج عن العادة وتحتفل برأس السنة بالأسود الجريء
شاركت الفنانة رانيا منصور، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت غادة عادل بعيد ميلادها الـ 45
نشرت الفنانة كندا علوش من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة من احتفال الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها ال 45.