أخبار الفن| تعرف على زيجات كمال الشناوى .. شاهد| رانيا يوسف بفستان أحمر جريء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:تعرضت الفنانة سيرين عبدالنور، مساء أمس الخميس، للغرق داخل سيارتها بسبب عاصفة تسمى بـ "لولو" والتى ضربت لبنان، ولكنها في حالة صحية جيدة.هنأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.الأربعاء 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة غادة عادل، حيث أتمت عامها الـ 45، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، لبحث الجمهور عنها.يعود المخرج محمد سامى، إلى اخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث انتهى من تصوير كليب" رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب، حيث يحضر سامى ورمضان لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات.تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوى الذى قدم عددا من الأعمال التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.شاركت الفنانة رانيا منصور، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.نشرت الفنانة كندا علوش من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة من احتفال الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها ال 45.