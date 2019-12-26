كيتا مدرب الأولمبي الجديد: أنا تحت أمر النادي.. أقبل التحدي وأشكر الكاس

قال محمد كامل كيتا المدير الفني الجديد لفريق الأولمبى أنه وافق على قرار مجلس الإدارة باختياره لقياده الفريق لعده أسباب منها انه أبن من أبناء النادى الذى تربى بين جدرانه ولا يمكنه رفض العمل فى الأولمبى فى أى منصب بالإضافة إلى انه بطبيعة شخصيته يقبل التحدى .



وأضاف كيتا فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن أحمد الكاس المدير الفني للفريق هو قيمه وقامة فى الرياضه كلاعب وكمدرب حيث شارك كلاعب فى جميع البطولات المحلية والإفريقية وكأس العالم، وحقق نتائج طيبة كمدرب مع عده فرق آخرها أبو قير للأسمدة فى الموسم الماضى وما حدث له هذا الموسم مع الأولمبى هو سوء توفيق وارد أن يتعرض له أى مدرب فى العالم .



وأوضح المدير الفني الجديد للأولمبى أنه اختار بنفسه جميع افراد الجهاز الفني والإداري ولم يتم فرض أى شخص عليه من قبل إدارة النادى .



وأردف كيتا أن الأولمبى يضم بين صفوفه لاعبين على مستوى جيد ينقصهم التوفيق ووجه الشكر للمدير الفني السابق أحمد الكاس على اختيارهم.



وكانت إدارة النادى الأولمبى وافقت مساء أمس على اعتذار أحمد الكاس عن قياده الفريق واستقرت على اختيار الجهاز الفني الجديد المكون من كيتا مدير فنى و أيمن شعبان مدير الكره وكل من سامح يحيى ومصطفى فؤاد وأحمد سعيد بوجى مدربين ومحمد عبد العال مدرب حراس المرمى وأحمد عبد الحميد إدارى الفريق و ووليد سليمان مخطط أحمال و محمد عبد الشهيد طبيب الفريق .



ويحتل الأوليمبى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ١١ نقطه .