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فن

لاميتا فرنجية وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:13 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور جديدة.

وظهرت لاميتا خلال الصور باطلالة شتوية وهى ترتدى بلوفر وايس كاب باللون الابيض وسط الثلوج، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى3 " وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، انتاج محمد السبكى، واخراج محمد سامى.

شاركت لاميتا مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده"

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة اولى لانها تريد اكمال حياتها المهنية من دون اي ارتباطات او عقود.
لاميتا فرنجية وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدة
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