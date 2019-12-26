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أخبار العالم

أصاب الحزن قلبي.. نائب بالمفوضية الأوروبية يوجه رسالة إلى بريطانيا قبل بريكست

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:02 م
نائب رئيسة المفوضية
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس
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شيماء مصطفى
كتب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس، رسالة حب إلى بريطانيا أعرب فيها عن حبه لها وحزنه لخروجها من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الباب مفتوح لها للعودة مرة أخرى.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد تيمرمانس، في رسالته التي نقلتها صحيفة "جارديان"، الضرر "غير الضروري" الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه فطر الحزن قلبه وأصيب بجرح مؤلم بعد قرار الانسحاب.

وأضاف أنه من المحتمل أن يكون هناك ضرر أكبر بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد في 31 يناير، خاصة بعد فوز بوريس جونسون في الانتخابات العامة، لافتًا إلى أن لندن ستكون دائمًا مرحبة بها للعودة في أي وقت.

وتذكر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، كيف قضى أيامه في مدرسة سانت جورج البريطانية الدولية بروما، وكيف عاش لحظات شبابه مع البريطانيين.

وكان مجلس العموم البريطاني، وافق الجمعة الماضي، على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست.

وصوت نواب البرلمان بأغلبية 358 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل 234 صوتا ضده.
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