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رياضة

طالبهم بالفوز.. صحف زامبيا تبرز تصريحات رئيس الزمالك قبل مواجهة زيسكو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أبرزت الصحف الزامبية الديلي ميل والتايمز تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حول مطالبته للاعبين بالفوز على زيسكو الزامبي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدوري المجموعات الإفريقي.

وألقت الصحف الضوء على مكالمة رئيس النادي الهاتفية مع اللاعبين في مطار القاهرة وكذلك تصريحاته التي أدلى بها عقب التعادل مع الإنتاج الحربى وكشفه الحرب الموجهة ضد الزمالك.

وكانت بعثة الزمالك وصلت فى الثانية ظهر أمس الأربعاء إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.

واستقبل البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فريد سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر إبراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.

وخاض الزمالك مرانه الأول فى الملعب الفرعى لإستاد ليفى موانا واسا بزامبيا تحت قيادة كارتيرون بمشاركة جميع اللاعبين .

طالبهم بالفوز.. صحف زامبيا تبرز تصريحات رئيس الزمالك قبل مواجهة زيسكو
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