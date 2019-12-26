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رياضة

باسم مرسى يشعل السوشيال ميديا بصورة مع زوجته وابنته

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:14 م
باسم مرسى وزوجته
باسم مرسى وزوجته وابنته
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محمد بدران
شارك باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر باسم مرسى برفقة زوجته وابنته فى احدى المناسبات الخاصة ، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

أكد باسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، أن فيريرا المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء كان مدربا رائعا وذكيا للغاية، مشيرا إلى أن رحيله كان مفاجئًا.

وأضاف باسم مرسي، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن بقاء فيريرا مع الفريق كان سيضمن تتويج الفريق بالدوري الممتاز كل موسم.

وأشاد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بمستوى باسم مرسي، لاعب الفريق خلال ظهوره في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترات الماضية.

يذكر ان الإنتاج الحربي تعادل مع الزمالك، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي على ملعب إستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأصبح الزمالك في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، والإنتاج الحربي بنفس النقاط في المركز الخامس.
باسم مرسى يشعل السوشيال ميديا بصورة مع زوجته وابنته
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