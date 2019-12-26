وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها على رأس وفد كبير، للمقر البابوي بالقاهرة وكان في استقبالهم قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.



ضم وفد المهنئين فضيلة الشيخ الدكتور جابر طايع وكيل اول وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور صبري ياسين وكيل اول وزارة الاوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور هشام عبد العزيز امين عام المجلس الاعلي للشئون الاسلامية و فضيلة الشيخ الدكتور أيمن ابو عميرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة و فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح مدير عام الارشاد وعبد الأحد يوسف مدير عام العلاقات العامة.



وكان فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية قدما التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد صباح اليوم على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.



ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.