AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها على رأس وفد كبير، للمقر البابوي بالقاهرة وكان في استقبالهم قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

ضم وفد المهنئين فضيلة الشيخ الدكتور جابر طايع وكيل اول وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور صبري ياسين وكيل اول وزارة الاوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور هشام عبد العزيز امين عام المجلس الاعلي للشئون الاسلامية و فضيلة الشيخ الدكتور أيمن ابو عميرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة و فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح مدير عام الارشاد وعبد الأحد يوسف مدير عام العلاقات العامة.

وكان فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية قدما التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد صباح اليوم على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البلد المحبوب..البابا تواضروس: نصلي من قلوبنا من أجل لبنان

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الكهنة الصينيين

البابا تواضروس يستقبل سفير سنغافورة الجديد في القاهرة

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد 25 ديسمبر بالحمزاوي

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد بالمقر البطريركي الأربعاء

ننشر خريطة احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد.. الاحتفالات تبدأ غدا بكاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر والكنيسة الأسقفية بالزمالك والكنيسة الأرثوذكسية تصلي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة

ترشيحاتنا

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

هل يجوز للمصلي أن يتلفظ بالصلاة على الرسول إذا ذكره الإمام في الصلاة؟

ابحثوا عن عروض.. الإسماعيلي يعلن عن رحيل ثلاثي الفريق

اعترف لإحدى الفنانات.. هيثم أحمد زكى متهم فى ارتكاب جرائم قتل.. فيديو

أقدم حضارة أفريقية بعد مصر والسودان.. قصة مملكة أكسوم المنسية وعلاقتها بانتشار المسيحية

5 غيابات عن قمة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

منتخب "النسائية" يتعادل مع تنزانيا 1-1 في دورة شمال إفريقيا الودية ..صور