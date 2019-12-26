AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منى زكى تعود للدراما التليفزيونية رمضان 2020

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
بعد غياب لاكثر من ثلاث سنوات عن الدراما التليفزيونية منذ ان قدمت مسلسل "أفراح القبة"، قررت الفنانة منى زكى العودة الى الدراما خلال شهر رمضان 2020.

وعلم "صدى البلد"، ان منى زكى من المقرر ان تعود للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "إيزيس"، الذى سبق وان تعاقدت عليه العام الماضى، الا ان تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.

ومن المقرر ان تقوم منى زكى خلال الأيام القادمة بانهاء التحضيرات الخاصة بالعمل، حتى تتمكن من بدء التصوير، واللحاق بالعرض خلال رمضان المقبل.

يذكر ان منى زكى تقوم حاليًا بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم فيلم "الصندوق الأسود" وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، ويشارك فى بطولته شريف سلامة.

كما تقوم منى زكى ايضا بتصوير دورها فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان احمد السقا من تاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منى زكى حامل فى الصندوق الأسود

صورة طبق الأصل | ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار

شاهد | أحمد السقا يستعيد ذكريات همام فى أمستردام

أحدث ظهور لـ أحمد السقا برفقة منى زكي في الصحراء لهذا السبب

نساء من ذهب.. 2020 تعيد النجمات الغائبات للدراما التليفزيونية

شاهد.. أحمد السقا وظافر العابدين من كواليس العنكبوت

ترشيحاتنا

بعد واقعة فقد الأحذية.. اِعرف أول رد فعل من مسؤولي الزمالك

ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب | تفاصيل

مجهول يلقي مادة كاوية على وجه ممرضة بمستشفى فاقوس.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالخضار والجبنة وسلطة الذرة

ضربة لحكومة أردوغان.. المحكمة الدستورية تنصر ويكيبيديا: حظره انتهاكا للحرية

خالفن الذوق العام .. شاهد| لحظة القبض على نساء بالرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور