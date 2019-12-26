منى زكى تعود للدراما التليفزيونية رمضان 2020

بعد غياب لاكثر من ثلاث سنوات عن الدراما التليفزيونية منذ ان قدمت مسلسل "أفراح القبة"، قررت الفنانة منى زكى العودة الى الدراما خلال شهر رمضان 2020.



وعلم "صدى البلد"، ان منى زكى من المقرر ان تعود للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "إيزيس"، الذى سبق وان تعاقدت عليه العام الماضى، الا ان تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.



ومن المقرر ان تقوم منى زكى خلال الأيام القادمة بانهاء التحضيرات الخاصة بالعمل، حتى تتمكن من بدء التصوير، واللحاق بالعرض خلال رمضان المقبل.



يذكر ان منى زكى تقوم حاليًا بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم فيلم "الصندوق الأسود" وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، ويشارك فى بطولته شريف سلامة.



كما تقوم منى زكى ايضا بتصوير دورها فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان احمد السقا من تاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.