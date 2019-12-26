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أخبار البلد

عاشور: العبث بموارد النقابة جريمة وسأقطع يد كل من يحاول العبث بها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تشهد إعادة بناء من جديد سيحصد ثماره شباب المحامين والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن النقابة تحقق أعلى نمو اقتصادي في تاريخها، كما تجاوز الفائض المالي 600 مليون جنية.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي الشرقية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، أن ذلك الفائض تحقق رغم الإنفاق على إنشاءات النقابة بكافة أنحاء الجمهورية، إضافة لتجاوز الإنفاق على المعاش والعلاج خلال السنوات الثلاث الماضية لمبلغ المليار جنيه، وزيادة المعاشات المقررة وفقا للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، ليصبح معاش النقابة الأعلى في مصر.

وأعلن نقيب المحامين، أن مشروع العلاج الخاص بأعضاء النقابة تجاوز الإنفاق عليه 309 ملايين جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات تحققت نتيجة تعظيم موارد النقابة، وتنقية الجداول، وترشيد الإنفاق.

وشدد "عاشور"، أنه لن يسمح لأحد بالعبث بموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية المتمثلة في رسوم التصديق على العقود، وأتعاب ودمغة المحاماة، متابعا: "العبث بموارد النقابة جريمة في حق الأجيال القادمة، وسأقطع يد من يحاول ذلك".
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